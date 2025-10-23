Thông tin giá theo USD của Baby Trash (BTRASH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +3.41% Biến động giá (7 ngày) -11.11% Biến động giá (7 ngày) -11.11%

Giá thời gian thực của Baby Trash (BTRASH) là --. Trong 24 giờ qua, BTRASH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTRASH là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTRASH đã biến động -- trong 1 giờ qua, +3.41% trong 24 giờ và -11.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Trash (BTRASH)

Vốn hóa thị trường $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,985,441.542389 999,985,441.542389 999,985,441.542389

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Trash là $ 7.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BTRASH là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999985441.542389. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.47K.