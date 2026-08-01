Giá Baby Shark Universe hôm nay

Giá Baby Shark Universe (BSU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00491229, biến động 1.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSU sang USD là $ 0.00491229 mỗi BSU.

Baby Shark Universe hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,176,410, với nguồn cung lưu hành 850.00M BSU. Trong vòng 24 giờ qua, BSU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0048759 (thấp) đến $ 0.00502796 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.358087, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00333197.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSU biến động +0.28% trong giờ qua và +4.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.15M.

Thông tin thị trường Baby Shark Universe (BSU)

Vốn hóa thị trường $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Khối lượng (24H) $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Nguồn cung lưu thông 850.00M 850.00M 850.00M Tổng cung 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Shark Universe là $ 4.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.15M. Nguồn cung lưu hành của BSU là 850.00M, với tổng nguồn cung là 850000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.18M.