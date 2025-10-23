Thông tin giá theo USD của Baby Rudi (BABYRUDI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.49% Biến động giá (1D) +1.30% Biến động giá (7 ngày) -11.79% Biến động giá (7 ngày) -11.79%

Giá thời gian thực của Baby Rudi (BABYRUDI) là --. Trong 24 giờ qua, BABYRUDI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYRUDI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYRUDI đã biến động -0.49% trong 1 giờ qua, +1.30% trong 24 giờ và -11.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Rudi (BABYRUDI)

Vốn hóa thị trường $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Nguồn cung lưu thông 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Tổng cung 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Rudi là $ 24.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYRUDI là 378,567.71T, với tổng nguồn cung là 3.7856771398903155e+17. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.74K.