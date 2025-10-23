Thông tin giá theo USD của Baby Poo (BABYPOO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) -2.55%
Biến động giá (1D) -6.33%
Biến động giá (7 ngày) -25.26%

Giá thời gian thực của Baby Poo (BABYPOO) là --. Trong 24 giờ qua, BABYPOO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYPOO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYPOO đã biến động -2.55% trong 1 giờ qua, -6.33% trong 24 giờ và -25.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Poo (BABYPOO)

Vốn hóa thị trường $ 23.26K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.26K
Nguồn cung lưu thông 888.89B
Tổng cung 888,888,888,888.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Poo là $ 23.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYPOO là 888.89B, với tổng nguồn cung là 888888888888.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.26K.