Giá Baby Frog Coin hôm nay

Giá Baby Frog Coin (BABYFROG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BABYFROG sang USD là $ 0 mỗi BABYFROG.

Baby Frog Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,027.79, với nguồn cung lưu hành 278.87T BABYFROG. Trong vòng 24 giờ qua, BABYFROG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYFROG biến động -0.72% trong giờ qua và -1.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Baby Frog Coin (BABYFROG)

Vốn hóa thị trường $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K Nguồn cung lưu thông 278.87T 278.87T 278.87T Tổng cung 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Frog Coin là $ 19.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYFROG là 278.87T, với tổng nguồn cung là 278870767229395.4. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.03K.