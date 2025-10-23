Thông tin giá theo USD của Baby Ethereum (BABYETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -2.05% Biến động giá (7 ngày) -6.90% Biến động giá (7 ngày) -6.90%

Giá thời gian thực của Baby Ethereum (BABYETH) là --. Trong 24 giờ qua, BABYETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYETH là $ 0.00133475, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYETH đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -2.05% trong 24 giờ và -6.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Ethereum (BABYETH)

Vốn hóa thị trường $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Ethereum là $ 59.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYETH là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 59.59K.