Thông tin giá theo USD của Baby Dust (BABYDUST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002773 $ 0.00002773 $ 0.00002773 Thấp nhất 24H $ 0.00002867 $ 0.00002867 $ 0.00002867 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002773$ 0.00002773 $ 0.00002773 Cao nhất 24H $ 0.00002867$ 0.00002867 $ 0.00002867 ATH $ 0.00009999$ 0.00009999 $ 0.00009999 Giá thấp nhất $ 0.00002604$ 0.00002604 $ 0.00002604 Biến động giá (1 giờ) -0.11% Biến động giá (1D) +1.34% Biến động giá (7 ngày) -9.31% Biến động giá (7 ngày) -9.31%

Giá thời gian thực của Baby Dust (BABYDUST) là $0.00002863. Trong 24 giờ qua, BABYDUST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002773 và cao nhất là $ 0.00002867, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYDUST là $ 0.00009999, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002604.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYDUST đã biến động -0.11% trong 1 giờ qua, +1.34% trong 24 giờ và -9.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby Dust (BABYDUST)

Vốn hóa thị trường $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Dust là $ 28.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYDUST là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.57K.