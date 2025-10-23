Thông tin giá theo USD của Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.87% Biến động giá (1D) -5.99% Biến động giá (7 ngày) -35.30% Biến động giá (7 ngày) -35.30%

Giá thời gian thực của Baby DOWGE (BABY DOWGE) là --. Trong 24 giờ qua, BABY DOWGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABY DOWGE là $ 0.00323566, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABY DOWGE đã biến động +0.87% trong 1 giờ qua, -5.99% trong 24 giờ và -35.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Vốn hóa thị trường $ 255.56K$ 255.56K $ 255.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 255.56K$ 255.56K $ 255.56K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby DOWGE là $ 255.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABY DOWGE là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999971668.125517. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 255.56K.