Giá Baby Cupsey hôm nay

Giá Baby Cupsey (BABYCUPSEY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 29.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BABYCUPSEY sang USD là $ 0 mỗi BABYCUPSEY.

Baby Cupsey hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,172, với nguồn cung lưu hành 999.21M BABYCUPSEY. Trong vòng 24 giờ qua, BABYCUPSEY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYCUPSEY biến động +1.89% trong giờ qua và +132.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Baby Cupsey (BABYCUPSEY)

Vốn hóa thị trường $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K Nguồn cung lưu thông 999.21M 999.21M 999.21M Tổng cung 999,210,888.948157 999,210,888.948157 999,210,888.948157

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Cupsey là $ 29.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYCUPSEY là 999.21M, với tổng nguồn cung là 999210888.948157. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.17K.