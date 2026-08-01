Giá Baby Claw hôm nay

Giá Baby Claw (BABYCLAW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.091376, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BABYCLAW sang USD là $ 0.091376 mỗi BABYCLAW.

Baby Claw hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 91,376,294, với nguồn cung lưu hành 1.00B BABYCLAW. Trong vòng 24 giờ qua, BABYCLAW được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYCLAW biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.43.

Thông tin thị trường Baby Claw (BABYCLAW)

Vốn hóa thị trường $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Khối lượng (24H) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby Claw là $ 91.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.43. Nguồn cung lưu hành của BABYCLAW là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.38M.