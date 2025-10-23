Thông tin giá theo USD của Baby BFT (BBFT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00130187 $ 0.00130187 $ 0.00130187 Thấp nhất 24H $ 0.00158292 $ 0.00158292 $ 0.00158292 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00130187$ 0.00130187 $ 0.00130187 Cao nhất 24H $ 0.00158292$ 0.00158292 $ 0.00158292 ATH $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.22% Biến động giá (1D) -12.32% Biến động giá (7 ngày) -31.32% Biến động giá (7 ngày) -31.32%

Giá thời gian thực của Baby BFT (BBFT) là $0.00137053. Trong 24 giờ qua, BBFT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00130187 và cao nhất là $ 0.00158292, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BBFT là $ 0.00794105, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BBFT đã biến động +1.22% trong 1 giờ qua, -12.32% trong 24 giờ và -31.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby BFT (BBFT)

Vốn hóa thị trường $ 5.48M$ 5.48M $ 5.48M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Nguồn cung lưu thông 4.00B 4.00B 4.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby BFT là $ 5.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BBFT là 4.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.71M.