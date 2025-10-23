Thông tin giá theo USD của Baby 4 (BABY4)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00427994 Cao nhất 24H $ 0.00450749 ATH $ 0.00522359 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.87% Biến động giá (1D) -1.07% Biến động giá (7 ngày) +422.14%

Giá thời gian thực của Baby 4 (BABY4) là $0.00442003. Trong 24 giờ qua, BABY4 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00427994 và cao nhất là $ 0.00450749, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABY4 là $ 0.00522359, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABY4 đã biến động +0.87% trong 1 giờ qua, -1.07% trong 24 giờ và +422.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby 4 (BABY4)

Vốn hóa thị trường $ 4.42M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.42M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby 4 là $ 4.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABY4 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.42M.