Thông tin giá theo USD của B33 (B33)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -1.92% Biến động giá (7 ngày) -33.69% Biến động giá (7 ngày) -33.69%

Giá thời gian thực của B33 (B33) là --. Trong 24 giờ qua, B33 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của B33 là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, B33 đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -1.92% trong 24 giờ và -33.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường B33 (B33)

Vốn hóa thị trường $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Nguồn cung lưu thông 332.96M 332.96M 332.96M Tổng cung 332,961,434.507861 332,961,434.507861 332,961,434.507861

Vốn hoá thị trường hiện tại của B33 là $ 6.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của B33 là 332.96M, với tổng nguồn cung là 332961434.507861. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.79K.