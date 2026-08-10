Giá Azuma Coin hôm nay

Giá Azuma Coin (AZUM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AZUM sang USD là $ 0 mỗi AZUM.

Azuma Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 41,629, với nguồn cung lưu hành 138.85M AZUM. Trong vòng 24 giờ qua, AZUM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.086043, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZUM biến động -0.00% trong giờ qua và -4.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.63K.

Thông tin thị trường Azuma Coin (AZUM)

Vốn hóa thị trường $ 41.63K$ 41.63K $ 41.63K Khối lượng (24H) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.91K$ 149.91K $ 149.91K Nguồn cung lưu thông 138.85M 138.85M 138.85M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Azuma Coin là $ 41.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.63K. Nguồn cung lưu hành của AZUM là 138.85M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.91K.