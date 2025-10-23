Thông tin giá theo USD của Awoke (AWOKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02213633 Cao nhất 24H $ 0.02505048 ATH $ 6.33 Giá thấp nhất $ 0.01917443 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -9.00% Biến động giá (7 ngày) -16.05%

Giá thời gian thực của Awoke (AWOKE) là $0.02274131. Trong 24 giờ qua, AWOKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02213633 và cao nhất là $ 0.02505048, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AWOKE là $ 6.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01917443.

Về hiệu suất ngắn hạn, AWOKE đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -9.00% trong 24 giờ và -16.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Awoke (AWOKE)

Vốn hóa thị trường $ 22.63K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.63K Nguồn cung lưu thông 1000.00K Tổng cung 999,997.35332

Vốn hoá thị trường hiện tại của Awoke là $ 22.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AWOKE là 1000.00K, với tổng nguồn cung là 999997.35332. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.63K.