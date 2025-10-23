Thông tin giá theo USD của Avocado DAO (AVG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00495165 $ 0.00495165 $ 0.00495165 Thấp nhất 24H $ 0.00498463 $ 0.00498463 $ 0.00498463 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00495165$ 0.00495165 $ 0.00495165 Cao nhất 24H $ 0.00498463$ 0.00498463 $ 0.00498463 ATH $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Giá thấp nhất $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.15% Biến động giá (7 ngày) -4.22% Biến động giá (7 ngày) -4.22%

Giá thời gian thực của Avocado DAO (AVG) là $0.00495165. Trong 24 giờ qua, AVG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00495165 và cao nhất là $ 0.00498463, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AVG là $ 2.69, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00450186.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVG đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.15% trong 24 giờ và -4.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Avocado DAO (AVG)

Vốn hóa thị trường $ 744.56K$ 744.56K $ 744.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Nguồn cung lưu thông 150.36M 150.36M 150.36M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Avocado DAO là $ 744.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AVG là 150.36M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.95M.