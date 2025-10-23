Thông tin giá theo USD của Auto Finance (TOKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0,176435 Cao nhất 24H $ 0,20733 ATH $ 79,02 Giá thấp nhất $ 0,12921 Biến động giá (1 giờ) -0,33% Biến động giá (1D) -13,70% Biến động giá (7 ngày) -0,80%

Giá thời gian thực của Auto Finance (TOKE) là $0,177316. Trong 24 giờ qua, TOKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0,176435 và cao nhất là $ 0,20733, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOKE là $ 79,02, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0,12921.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOKE đã biến động -0,33% trong 1 giờ qua, -13,70% trong 24 giờ và -0,80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Auto Finance (TOKE)

Vốn hóa thị trường $ 14,72M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17,73M Nguồn cung lưu thông 83,04M Tổng cung 100 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Auto Finance là $ 14,72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOKE là 83,04M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17,73M.