Giá Autism Coin hôm nay

Giá Autism Coin (AUTISM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AUTISM sang USD là $ 0 mỗi AUTISM.

Autism Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,526.33, với nguồn cung lưu hành 999.73M AUTISM. Trong vòng 24 giờ qua, AUTISM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00435551, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AUTISM biến động -0.79% trong giờ qua và +6.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Autism Coin (AUTISM)

Vốn hóa thị trường $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Nguồn cung lưu thông 999.73M 999.73M 999.73M Tổng cung 999,729,046.891174 999,729,046.891174 999,729,046.891174

Vốn hoá thị trường hiện tại của Autism Coin là $ 16.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AUTISM là 999.73M, với tổng nguồn cung là 999729046.891174. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.53K.