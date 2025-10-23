Thông tin giá theo USD của Australian Digital Dollar (AUDD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.646259 $ 0.646259 $ 0.646259 Thấp nhất 24H $ 0.650288 $ 0.650288 $ 0.650288 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.646259$ 0.646259 $ 0.646259 Cao nhất 24H $ 0.650288$ 0.650288 $ 0.650288 ATH $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Giá thấp nhất $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.12% Biến động giá (7 ngày) -0.28% Biến động giá (7 ngày) -0.28%

Giá thời gian thực của Australian Digital Dollar (AUDD) là $0.64786. Trong 24 giờ qua, AUDD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.646259 và cao nhất là $ 0.650288, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AUDD là $ 2.87, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.36464.

Về hiệu suất ngắn hạn, AUDD đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.12% trong 24 giờ và -0.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Australian Digital Dollar (AUDD)

Vốn hóa thị trường $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Nguồn cung lưu thông 5.87M 5.87M 5.87M Tổng cung 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Vốn hoá thị trường hiện tại của Australian Digital Dollar là $ 3.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AUDD là 5.87M, với tổng nguồn cung là 5869320.704638. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.80M.