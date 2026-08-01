Giá Aurra by Virtuals hôm nay

Giá Aurra by Virtuals (AURA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 25.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AURA sang USD là $ 0 mỗi AURA.

Aurra by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 80,178, với nguồn cung lưu hành 1.00B AURA. Trong vòng 24 giờ qua, AURA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00992177, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AURA biến động -0.15% trong giờ qua và +19.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Aurra by Virtuals (AURA)

Vốn hóa thị trường $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aurra by Virtuals là $ 80.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AURA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 80.18K.