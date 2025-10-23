Thông tin giá theo USD của AURO USDA (USDA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.977174 $ 0.977174 $ 0.977174 Thấp nhất 24H $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.977174$ 0.977174 $ 0.977174 Cao nhất 24H $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 ATH $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Giá thấp nhất $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) +0.16% Biến động giá (7 ngày) +0.14% Biến động giá (7 ngày) +0.14%

Giá thời gian thực của AURO USDA (USDA) là $0.992605. Trong 24 giờ qua, USDA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.977174 và cao nhất là $ 1.024, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDA là $ 1.024, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.953424.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDA đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, +0.16% trong 24 giờ và +0.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AURO USDA (USDA)

Vốn hóa thị trường $ 228.97K$ 228.97K $ 228.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Nguồn cung lưu thông 230.68K 230.68K 230.68K Tổng cung 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891

Vốn hoá thị trường hiện tại của AURO USDA là $ 228.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDA là 230.68K, với tổng nguồn cung là 10105731.4237891. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.03M.