Thông tin giá theo USD của AURO Finance (AURO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00166835 Cao nhất 24H $ 0.00180581 ATH $ 0.00737474 Giá thấp nhất $ 0.00162986 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -1.58% Biến động giá (7 ngày) -12.41%

Giá thời gian thực của AURO Finance (AURO) là $0.00170927. Trong 24 giờ qua, AURO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00166835 và cao nhất là $ 0.00180581, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AURO là $ 0.00737474, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00162986.

Về hiệu suất ngắn hạn, AURO đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -1.58% trong 24 giờ và -12.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AURO Finance (AURO)

Vốn hóa thị trường $ 176.95K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 932.62K Nguồn cung lưu thông 103.52M Tổng cung 545,624,435.4201394

Vốn hoá thị trường hiện tại của AURO Finance là $ 176.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AURO là 103.52M, với tổng nguồn cung là 545624435.4201394. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 932.62K.