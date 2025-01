ATB (ATB) là gì

Introduction: 😘ATR Network 🫠With the introduction of concepts such as international digital currency, digital silk road, and enterprise chain reform, the short-term and fast nature of the digital economy (short cycle, stable prices, and fast transactions) still cannot effectively solve the security and privacy issues in data transactions and data storage. . On the basis of solving the problem of data protection and privacy security, ATR Network uses neural networks, deep learning and other technologies to deeply analyze heterogeneous data, extract useful data vectors, and integrate blockchain trust mechanisms and multi-modal time series through advanced technologies. Analysis and advanced privacy computing open up new fields of decentralized AI applications in the Web3.0 era, and are known as the "Web3 AI" supercomputing network.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo ATB (ATB) Website chính thức