Thông tin giá theo USD của AstraZeneca xStock (AZNX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 82.86 $ 82.86 $ 82.86 Thấp nhất 24H $ 84.26 $ 84.26 $ 84.26 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 82.86$ 82.86 $ 82.86 Cao nhất 24H $ 84.26$ 84.26 $ 84.26 ATH $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Giá thấp nhất $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Biến động giá (1 giờ) -0.16% Biến động giá (1D) -0.61% Biến động giá (7 ngày) -1.92% Biến động giá (7 ngày) -1.92%

Giá thời gian thực của AstraZeneca xStock (AZNX) là $83.39. Trong 24 giờ qua, AZNX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 82.86 và cao nhất là $ 84.26, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AZNX là $ 289.64, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 71.27.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZNX đã biến động -0.16% trong 1 giờ qua, -0.61% trong 24 giờ và -1.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AstraZeneca xStock (AZNX)

Vốn hóa thị trường $ 176.15K$ 176.15K $ 176.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Nguồn cung lưu thông 2.11K 2.11K 2.11K Tổng cung 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

Vốn hoá thị trường hiện tại của AstraZeneca xStock là $ 176.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AZNX là 2.11K, với tổng nguồn cung là 27577.42164935. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.30M.