Thông tin giá theo USD của Assteroid (ASSTEROID)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00119358 $ 0.00119358 $ 0.00119358 Thấp nhất 24H $ 0.00157236 $ 0.00157236 $ 0.00157236 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00119358$ 0.00119358 $ 0.00119358 Cao nhất 24H $ 0.00157236$ 0.00157236 $ 0.00157236 ATH $ 0.00271605$ 0.00271605 $ 0.00271605 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.92% Biến động giá (1D) +2.82% Biến động giá (7 ngày) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01%

Giá thời gian thực của Assteroid (ASSTEROID) là $0.00150054. Trong 24 giờ qua, ASSTEROID được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00119358 và cao nhất là $ 0.00157236, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASSTEROID là $ 0.00271605, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASSTEROID đã biến động +0.92% trong 1 giờ qua, +2.82% trong 24 giờ và +0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Assteroid (ASSTEROID)

Vốn hóa thị trường $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Assteroid là $ 150.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ASSTEROID là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 150.05K.