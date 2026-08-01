Giá Assisterr AI hôm nay

Giá Assisterr AI (ASRR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00129289, biến động 13.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASRR sang USD là $ 0.00129289 mỗi ASRR.

Assisterr AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 129,288, với nguồn cung lưu hành 14.04M ASRR. Trong vòng 24 giờ qua, ASRR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00128435 (thấp) đến $ 0.00150055 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.500858, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00112506.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASRR biến động +0.04% trong giờ qua và +0.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 496.70.

Thông tin thị trường Assisterr AI (ASRR)

Vốn hóa thị trường $ 129.29K$ 129.29K $ 129.29K Khối lượng (24H) $ 496.70$ 496.70 $ 496.70 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 129.29K$ 129.29K $ 129.29K Nguồn cung lưu thông 14.04M 14.04M 14.04M Tổng cung 99,998,164.43524367 99,998,164.43524367 99,998,164.43524367

Vốn hoá thị trường hiện tại của Assisterr AI là $ 129.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 496.70. Nguồn cung lưu hành của ASRR là 14.04M, với tổng nguồn cung là 99998164.43524367. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 129.29K.