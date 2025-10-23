Thông tin giá theo USD của AssetMantle (MNTL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.831444$ 0.831444 $ 0.831444 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) -28.16% Biến động giá (7 ngày) -28.16%

Giá thời gian thực của AssetMantle (MNTL) là --. Trong 24 giờ qua, MNTL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNTL là $ 0.831444, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MNTL đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -28.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AssetMantle (MNTL)

Vốn hóa thị trường $ 279.40K$ 279.40K $ 279.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 280.65K$ 280.65K $ 280.65K Nguồn cung lưu thông 2.31B 2.31B 2.31B Tổng cung 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Vốn hoá thị trường hiện tại của AssetMantle là $ 279.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MNTL là 2.31B, với tổng nguồn cung là 2319003164.752571. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 280.65K.