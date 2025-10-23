Thông tin giá theo USD của ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001855 $ 0.00001855 $ 0.00001855 Thấp nhất 24H $ 0.00001987 $ 0.00001987 $ 0.00001987 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001855$ 0.00001855 $ 0.00001855 Cao nhất 24H $ 0.00001987$ 0.00001987 $ 0.00001987 ATH $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 Giá thấp nhất $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -3.66% Biến động giá (7 ngày) -3.09% Biến động giá (7 ngày) -3.09%

Giá thời gian thực của ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) là $0.0000191. Trong 24 giờ qua, SANWCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001855 và cao nhất là $ 0.00001987, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SANWCH là $ 0.00007472, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001659.

Về hiệu suất ngắn hạn, SANWCH đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -3.66% trong 24 giờ và -3.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Vốn hóa thị trường $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Nguồn cung lưu thông 999.44M 999.44M 999.44M Tổng cung 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

Vốn hoá thị trường hiện tại của ask the Sandwich by Virtuals là $ 19.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SANWCH là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999436564.553854. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.09K.