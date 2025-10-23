Thông tin giá theo USD của Aryoshin (ARY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -2.46% Biến động giá (7 ngày) -19.65% Biến động giá (7 ngày) -19.65%

Giá thời gian thực của Aryoshin (ARY) là --. Trong 24 giờ qua, ARY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARY đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -2.46% trong 24 giờ và -19.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aryoshin (ARY)

Vốn hóa thị trường $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Nguồn cung lưu thông 980.80B 980.80B 980.80B Tổng cung 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aryoshin là $ 21.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ARY là 980.80B, với tổng nguồn cung là 980798920511.1364. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.73K.