Giá trị thực tế của ArthSwap Wrapped ASTR hôm nay là bao nhiêu?

Hôm nay, ArthSwap Wrapped ASTR giao dịch ở mức ₫129.91554192570440000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 0.80%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Mức độ biến động của WASTR hiện tại là bao nhiêu?

Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Điều kiện thanh khoản của ArthSwap Wrapped ASTR hôm nay như thế nào?

ArthSwap Wrapped ASTR đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.

Mức giá mà WASTR đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?

Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫128.54736951674740000 đến ₫130.43568446808940000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch hôm nay của WASTR là bao nhiêu?

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của ArthSwap Wrapped ASTR như thế nào?

Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản Smart Contract Platform,Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Astar Ecosystem được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của WASTR có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.