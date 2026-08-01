Giá Arrland RUM hôm nay

Giá Arrland RUM (RUM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUM sang USD là $ 0 mỗi RUM.

Arrland RUM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 98,169, với nguồn cung lưu hành 1.08B RUM. Trong vòng 24 giờ qua, RUM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00974685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUM biến động -0.01% trong giờ qua và +12.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Arrland RUM (RUM)

Vốn hóa thị trường $ 98.17K$ 98.17K $ 98.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Nguồn cung lưu thông 1.08B 1.08B 1.08B Tổng cung 1,657,039,969.880247 1,657,039,969.880247 1,657,039,969.880247

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arrland RUM là $ 98.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUM là 1.08B, với tổng nguồn cung là 1657039969.880247. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 150.05K.