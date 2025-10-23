Thông tin giá theo USD của Aria Premier Launch (APL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.913332
Cao nhất 24H $ 0.93182
ATH $ 0.963616
Giá thấp nhất $ 0.782058
Biến động giá (1 giờ) +0.06%
Biến động giá (1D) -0.31%
Biến động giá (7 ngày) +0.12%

Giá thời gian thực của Aria Premier Launch (APL) là $0.918571. Trong 24 giờ qua, APL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.913332 và cao nhất là $ 0.93182, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APL là $ 0.963616, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.782058.

Về hiệu suất ngắn hạn, APL đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -0.31% trong 24 giờ và +0.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aria Premier Launch (APL)

Vốn hóa thị trường $ 9.92M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.92M
Nguồn cung lưu thông 10.80M
Tổng cung 10,796,980.91881105

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aria Premier Launch là $ 9.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APL là 10.80M, với tổng nguồn cung là 10796980.91881105. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.92M.