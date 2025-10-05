Thông tin giá theo USD của Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) là --. Trong 24 giờ qua, ARCHIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARCHIE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARCHIE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Vốn hóa thị trường $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Nguồn cung lưu thông 976.74M 976.74M 976.74M Tổng cung 976,735,590.642499 976,735,590.642499 976,735,590.642499

Vốn hoá thị trường hiện tại của Archie the Cigar Poodle là $ 16.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ARCHIE là 976.74M, với tổng nguồn cung là 976735590.642499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.28K.