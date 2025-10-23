Thông tin giá theo USD của Aptos Futures (APF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001873
Thấp nhất 24H $ 0.00001929
Cao nhất 24H
Thấp nhất 24H $ 0.00001873
Cao nhất 24H $ 0.00001929
ATH $ 0.00078764
Giá thấp nhất $ 0.0000173
Biến động giá (1 giờ) -0.18%
Biến động giá (1D) +0.52%
Biến động giá (7 ngày) -14.23%

Giá thời gian thực của Aptos Futures (APF) là $0.00001926. Trong 24 giờ qua, APF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001873 và cao nhất là $ 0.00001929, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APF là $ 0.00078764, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000173.

Về hiệu suất ngắn hạn, APF đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, +0.52% trong 24 giờ và -14.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aptos Futures (APF)

Vốn hóa thị trường $ 16.41K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.26K
Nguồn cung lưu thông 851.89M
Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aptos Futures là $ 16.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APF là 851.89M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.26K.