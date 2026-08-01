Giá AppLovin xStock hôm nay

Giá AppLovin xStock (APPX) theo thời gian thực hôm nay là $ 345.83, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá APPX sang USD là $ 345.83 mỗi APPX.

AppLovin xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 226,425, với nguồn cung lưu hành 654.72 APPX. Trong vòng 24 giờ qua, APPX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 744.68, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 334.07.

Về hiệu suất ngắn hạn, APPX biến động -- trong giờ qua và -11.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 136.42.

Thông tin thị trường AppLovin xStock (APPX)

Vốn hóa thị trường $ 226.43K$ 226.43K $ 226.43K Khối lượng (24H) $ 136.42$ 136.42 $ 136.42 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 68.17M$ 68.17M $ 68.17M Nguồn cung lưu thông 654.72 654.72 654.72 Tổng cung 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

Vốn hoá thị trường hiện tại của AppLovin xStock là $ 226.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 136.42. Nguồn cung lưu hành của APPX là 654.72, với tổng nguồn cung là 197122.7793214158. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 68.17M.