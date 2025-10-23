Thông tin giá theo USD của APO (APO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.164101 $ 0.164101 $ 0.164101 Thấp nhất 24H $ 0.1708 $ 0.1708 $ 0.1708 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.164101$ 0.164101 $ 0.164101 Cao nhất 24H $ 0.1708$ 0.1708 $ 0.1708 ATH $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Giá thấp nhất $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Biến động giá (1 giờ) +0.46% Biến động giá (1D) +0.33% Biến động giá (7 ngày) +3.67% Biến động giá (7 ngày) +3.67%

Giá thời gian thực của APO (APO) là $0.169691. Trong 24 giờ qua, APO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.164101 và cao nhất là $ 0.1708, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APO là $ 0.222348, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.068552.

Về hiệu suất ngắn hạn, APO đã biến động +0.46% trong 1 giờ qua, +0.33% trong 24 giờ và +3.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường APO (APO)

Vốn hóa thị trường $ 165.85K$ 165.85K $ 165.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.83M$ 33.83M $ 33.83M Nguồn cung lưu thông 980.44K 980.44K 980.44K Tổng cung 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của APO là $ 165.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APO là 980.44K, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.83M.