Thông tin giá theo USD của Apillon (NCTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Giá thấp nhất $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Apillon (NCTR) là $0.00378588. Trong 24 giờ qua, NCTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NCTR là $ 0.04553041, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00289909.

Về hiệu suất ngắn hạn, NCTR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Apillon (NCTR)

Vốn hóa thị trường $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Nguồn cung lưu thông 41.57M 41.57M 41.57M Tổng cung 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Apillon là $ 156.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NCTR là 41.57M, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 567.88K.