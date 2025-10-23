Thông tin giá theo USD của Anzens USDA (USDA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.007 Cao nhất 24H $ 1.03 ATH $ 1.11 Giá thấp nhất $ 0.529751 Biến động giá (1 giờ) -0.30% Biến động giá (1D) +0.29% Biến động giá (7 ngày) +0.43%

Giá thời gian thực của Anzens USDA (USDA) là $1.021. Trong 24 giờ qua, USDA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.007 và cao nhất là $ 1.03, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDA là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.529751.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDA đã biến động -0.30% trong 1 giờ qua, +0.29% trong 24 giờ và +0.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Anzens USDA (USDA)

Vốn hóa thị trường $ 10.29M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.29M Nguồn cung lưu thông 10.08M Tổng cung 10,081,677.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anzens USDA là $ 10.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDA là 10.08M, với tổng nguồn cung là 10081677.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.29M.