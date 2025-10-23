Thông tin giá theo USD của Anvil (ANVL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.70% Biến động giá (1D) -1.28% Biến động giá (7 ngày) +0.09% Biến động giá (7 ngày) +0.09%

Giá thời gian thực của Anvil (ANVL) là --. Trong 24 giờ qua, ANVL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANVL là $ 0.00929021, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANVL đã biến động -0.70% trong 1 giờ qua, -1.28% trong 24 giờ và +0.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Anvil (ANVL)

Vốn hóa thị trường $ 42.71M$ 42.71M $ 42.71M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.26M$ 53.26M $ 53.26M Nguồn cung lưu thông 80.20B 80.20B 80.20B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anvil là $ 42.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANVL là 80.20B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.26M.