Thông tin giá theo USD của Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 126.18 $ 126.18 $ 126.18 Thấp nhất 24H $ 157.98 $ 157.98 $ 157.98 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 Cao nhất 24H $ 157.98$ 157.98 $ 157.98 ATH $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 Giá thấp nhất $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -18.07% Biến động giá (7 ngày) -13.02% Biến động giá (7 ngày) -13.02%

Giá thời gian thực của Anthropic PreStocks (ANTHRP) là $129.27. Trong 24 giờ qua, ANTHRP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 126.18 và cao nhất là $ 157.98, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANTHRP là $ 185.63, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 124.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANTHRP đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -18.07% trong 24 giờ và -13.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Vốn hóa thị trường $ 214.58K$ 214.58K $ 214.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 214.58K$ 214.58K $ 214.58K Nguồn cung lưu thông 1.66K 1.66K 1.66K Tổng cung 1,659.903198662 1,659.903198662 1,659.903198662

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anthropic PreStocks là $ 214.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANTHRP là 1.66K, với tổng nguồn cung là 1659.903198662. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 214.58K.