Thông tin giá theo USD của ANT COLONY (ANTS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) +0.32% Biến động giá (7 ngày) -15.73% Biến động giá (7 ngày) -15.73%

Giá thời gian thực của ANT COLONY (ANTS) là --. Trong 24 giờ qua, ANTS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANTS là $ 0.0019544, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANTS đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +0.32% trong 24 giờ và -15.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ANT COLONY (ANTS)

Vốn hóa thị trường $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Nguồn cung lưu thông 999.10M 999.10M 999.10M Tổng cung 999,102,187.620795 999,102,187.620795 999,102,187.620795

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANT COLONY là $ 13.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANTS là 999.10M, với tổng nguồn cung là 999102187.620795. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.71K.