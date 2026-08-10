Giá Ansemius Bulleus hôm nay

Giá Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 12.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANSEMIUS sang USD là $ 0 mỗi ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,786.33, với nguồn cung lưu hành 999.81M ANSEMIUS. Trong vòng 24 giờ qua, ANSEMIUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00189629, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANSEMIUS biến động -0.60% trong giờ qua và -13.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Vốn hóa thị trường $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Nguồn cung lưu thông 999.81M 999.81M 999.81M Tổng cung 999,805,230.860641 999,805,230.860641 999,805,230.860641

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ansemius Bulleus là $ 11.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANSEMIUS là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999805230.860641. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.79K.