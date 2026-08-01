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Giá Ansem Cat theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của ANSEMCAT là 854,228 USD. Theo dõi cập nhật giá ANSEMCAT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Ansem Cat theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của ANSEMCAT là 854,228 USD. Theo dõi cập nhật giá ANSEMCAT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Ansem Cat (ANSEMCAT)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 ANSEMCAT sang USD

$0.00000203
$0.00000203$0.00000203
-45.80%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Ansem Cat (ANSEMCAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:32:55 (UTC+8)

Giá Ansem Cat hôm nay

Giá Ansem Cat (ANSEMCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 45.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANSEMCAT sang USD là $ 0 mỗi ANSEMCAT.

Ansem Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 854,228, với nguồn cung lưu hành 420.69B ANSEMCAT. Trong vòng 24 giờ qua, ANSEMCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANSEMCAT biến động +0.00% trong giờ qua và -41.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ansem Cat (ANSEMCAT)

$ 854.23K
$ 854.23K$ 854.23K

--
----

$ 854.23K
$ 854.23K$ 854.23K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ansem Cat là $ 854.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANSEMCAT là 420.69B, với tổng nguồn cung là 420690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 854.23K.

Lịch sử giá Ansem Cat theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-45.72%

-41.53%

-41.53%

Lịch sử giá theo USD của Ansem Cat (ANSEMCAT)

Trong hôm nay, biến động giá của Ansem Cat/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Ansem Cat/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Ansem Cat/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Ansem Cat/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-45.72%
30 ngày$ 0--
60 ngày$ 0--
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Ansem Cat

Dự đoán giá Ansem Cat (ANSEMCAT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ANSEMCAT vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Ansem Cat (ANSEMCAT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Ansem Cat có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Ansem Cat sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ANSEMCAT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Ansem Cat.

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Nguồn tham khảo Ansem Cat (ANSEMCAT)

Website chính thức

Danh mục :

Cat-ThemedMemeParody Meme

Giới thiệu Ansem Cat

Mạng blockchain nào mà Ansem Cat đang vận hành?

Ansem Cat hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.

Giá hiện tại của ANSEMCAT là bao nhiêu?

Mã thông báo có giá ₫, đánh dấu biến động giá là -45.72% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.

Ansem Cat thuộc danh mục nào?

Ansem Cat nằm trong danh mục Meme,Cat-Themed,Parody Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh ANSEMCAT với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.

Vốn hóa thị trường của Ansem Cat là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫22497231579.567280000, xếp ở vị trí #3023. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.

Số lượng cung lưu hành của ANSEMCAT hiện nay là bao nhiêu?

Có 420690000000.0 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.

Giao dịch đối với Ansem Cat hôm nay sôi động ra sao?

Trong ngày qua, ANSEMCAT đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.

Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?

Trong vòng 24 giờ qua, Ansem Cat dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ansem Cat

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:32:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ansem Cat (ANSEMCAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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