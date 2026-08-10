Giá ANSEM ARMY hôm nay

Giá ANSEM ARMY (🐂🀄️) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 🐂🀄️ sang USD là $ 0 mỗi 🐂🀄️.

ANSEM ARMY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,980.3, với nguồn cung lưu hành 999.62M 🐂🀄️. Trong vòng 24 giờ qua, 🐂🀄️ được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 🐂🀄️ biến động -0.98% trong giờ qua và -17.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ANSEM ARMY (🐂🀄️)

Vốn hóa thị trường $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K Nguồn cung lưu thông 999.62M 999.62M 999.62M Tổng cung 999,621,017.917518 999,621,017.917518 999,621,017.917518

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANSEM ARMY là $ 16.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 🐂🀄️ là 999.62M, với tổng nguồn cung là 999621017.917518. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.98K.