Anryton (MOL) là gì

Anryton’s use of Evmos offers Ethereum compatibility within the Cosmos ecosystem, combining familiar tools for developers with the scalability of Cosmos, ideal for enterprises and developers moving from Ethereum. Ethereum Compatibility: Enables effortless deployment of Ethereum-based dApps on Anryton. Solidity Support: Leverages Solidity, the leading language for smart contracts. Tool Integration: Seamlessly connects with popular tools like MetaMask for easy network interaction. Scalability & Interoperability: Combines Cosmos's scalability with Ethereum’s dApp infrastructure, ideal for enterprises and developers transitioning from Ethereum.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Anryton (MOL) Whitepaper Website chính thức