Giá Anita Max Wynn hôm nay

Giá Anita Max Wynn (WYNN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 23.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WYNN sang USD là $ 0 mỗi WYNN.

Anita Max Wynn hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 89,157, với nguồn cung lưu hành 1000.00M WYNN. Trong vòng 24 giờ qua, WYNN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.084088, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WYNN biến động -0.98% trong giờ qua và +25.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Anita Max Wynn (WYNN)

Vốn hóa thị trường $ 89.16K$ 89.16K $ 89.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.16K$ 89.16K $ 89.16K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anita Max Wynn là $ 89.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WYNN là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999999.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.16K.