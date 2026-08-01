Giá Anita AI hôm nay

Giá Anita AI (ANITA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANITA sang USD là $ 0 mỗi ANITA.

Anita AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 119,138, với nguồn cung lưu hành 1.00B ANITA. Trong vòng 24 giờ qua, ANITA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01030041, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANITA biến động -- trong giờ qua và -4.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 492.62.

Thông tin thị trường Anita AI (ANITA)

Vốn hóa thị trường $ 119.14K$ 119.14K $ 119.14K Khối lượng (24H) $ 492.62$ 492.62 $ 492.62 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 119.14K$ 119.14K $ 119.14K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anita AI là $ 119.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 492.62. Nguồn cung lưu hành của ANITA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 119.14K.