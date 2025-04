Angola (AGLA) là gì

The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.

Nguồn tham khảo Angola (AGLA) Whitepaper Website chính thức