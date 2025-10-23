Thông tin giá theo USD của Anduril PreStocks (ANDURL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 52.1 Cao nhất 24H $ 54.97 ATH $ 73.44 Giá thấp nhất $ 50.57 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) -1.33% Biến động giá (7 ngày) -10.21%

Giá thời gian thực của Anduril PreStocks (ANDURL) là $53.8. Trong 24 giờ qua, ANDURL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 52.1 và cao nhất là $ 54.97, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANDURL là $ 73.44, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 50.57.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANDURL đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -10.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Anduril PreStocks (ANDURL)

Vốn hóa thị trường $ 615.98K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 615.98K Nguồn cung lưu thông 11.45K Tổng cung 11,449.94582257

Vốn hoá thị trường hiện tại của Anduril PreStocks là $ 615.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANDURL là 11.45K, với tổng nguồn cung là 11449.94582257. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 615.98K.