Thông tin giá theo USD của amuricah (AMURICAH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) +1.75% Biến động giá (7 ngày) -16.53%

Giá thời gian thực của amuricah (AMURICAH) là --. Trong 24 giờ qua, AMURICAH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMURICAH là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMURICAH đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, +1.75% trong 24 giờ và -16.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường amuricah (AMURICAH)

Vốn hóa thị trường $ 11.12K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.12K Nguồn cung lưu thông 999.72M Tổng cung 999,722,035.177747

Vốn hoá thị trường hiện tại của amuricah là $ 11.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AMURICAH là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999722035.177747. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.12K.